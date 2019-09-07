في سورية الف طن من الفستق الحلبي

يعتبر محصول الفستق الحلبي أو الذهب الاحمر من المحاصيل الاستراتيجة في سوريا.



ويشهد العام الحالي، تزايدأ في انتاج هذا المحصول وخاصة ان زراعة الفستق الحلبي تزايدت في الريف الشرقي لحمص والتي بلغت مساحة الاراضي المزروعة 4الاف دنم من الفستق الحلبي.



وقال أحد المزارعين :"هنالك اقبال لدی المزارعين علی الفستق الحلبي لانه يعطي انتاج جيد جداً وأسعاره ممتازة".



كما تزايدت اعداد المشاتل الزراعية التي ترفد الفلاحين بأنواع مختلفة من غراس الفستق الحلبي.



وقال أحد المزارعين:"بعد تأمين منطقة الريف الشمال الشرقي لحمص وخاصة منطقة السعن أصبح المزارعون قادرون علی زراعة الأشجار المثمرة كافة وخاصة الفستق الحلبي حيث كثر زراعته في الشمال الشرقي لحمص والذي يسمی بالذهب الأحمر".



الفستق العاشوري والفستق الأبيض وغيره أنواع تميزت هذا العام في سوريا. كما أن المناطق التي حررها الجيش السوري مؤخرا في ريف حماه تعتبر الأولى في زراعة الفستق الحلبي في سوريا.



علی مساحة الآف الدونمات يزرق الفستق الحلبي في الريف الشرقي والشمالي الشرقي لمحافظة حمص ويتجاوز انتاج المحافظة لهذا العام الف طن من هذا المحصول الاستراتيجي ما يؤثر بشكل ايجابي علی الاقتصاد السوري عموماً وقطاع الزراعة بشكل خاص.