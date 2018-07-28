في ريف دمشق.. ضبط عصابة داخل سيارة إسعاف ؟!

تمكن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من إلقاء القبض على المدعوين (ص.ف) و(م.ش) على متن سيارة إسعاف من دون لوحات وضبطت في حوزتهما بارودة حربية على خلفية المعلومات الواردة إليه عن وجود عصابة تقوم بتهريب أشخاص خارج القطر.

اعترف المجرمان بإقدامهما على نقل أشخاص مطلوبين أمنياً من محافظة ريف دمشق إلى محافظة حماة ليتم تهريبهم بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين المليون ونصف المليون ليرة سورية عن كل شخص، وقيامهما بنقل عدة أشخاص مطلوبين من محافظات حمص ودمشق وريف دمشق أيضاً.



كما ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شبكة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية مؤلفة من ثلاثة أشخاص، حيث ضبط في حوزتهم /41/ دفتر خدمة علم فارغاً مزوراً و/9/ دفاتر مزورة منسوبة لشعب تجنيد مختلفة، كما تم ضبط /59/ دفتر خدمة علم مزوراً بأسماء عدد من الأشخاص، و/150/ وثيقة تجنيد مزورة، إضافة إلى/250/ وثيقة موافقة سفر مزورة، و/400/ وثيقة تأجيل دراسية معدة للتزوير.



المصدر: تشرين