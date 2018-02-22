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في ريف دمشق.. الجمارك تضبط 160 بقرة أجنبية مهربة!

 

كشف مدير مسؤول في الجمارك العامة عن ضبط مزرعة لتربية الأبقار في ريف دمشق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية فيها نحو 160 رأساً من الأبقار الأجنبية التي لا تحمل بيانات إدخال جمركية، حيث قامت أمانة جمارك عدرا بالكشف الحسي على المزرعة، وتم طلب لجنة خبرة من مديرية الصحة الحيوانية لتحديد نوع الأبقار وبلد المنشأ، ومازالت الجمارك تنظر تقرير الصحة الحيوانية لتحديد الإجراءات التي ستعمل على اتخاذها بحق صاحب المزرعة الذي يؤكد حسب لجنة الجمارك أن نحو 12 رأساً من أبقار المزرعة دخلت تهريباً فقط من ضمن العدد الإجمالي، بينما بقية الأبقار محلية لكن تم تعديل وتحسين مواصفاتها.

مشيراً إلى أن المصالحات الأسبوعية على المهربات تصل قيمتها نحو 100 مليون ليرة وأن حركة التهريب تتأثر بطبيعة توافر المواد في الأسواق المحلية والفارق السعري بين سعرها محلياً وفي الدول المجاورة حيث يخلق الفارق السعري بيئة مشجعة على التهريب، علماً بأن تقريراً صدر مؤخرا في الجمارك بين أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لدقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا، وهو ما يدفع أصحاب القضايا للتوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة وأن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، بينما احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.

المصدر: الوطن

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