في ذكرى ميلاد بيتهوفن… نشاط منوع لمعهد محمود عجان للموسيقا باللاذقية

وجد معهد محمود عجان للموسيقا في اللاذقية في عيد ميلاد الموسيقي العالمي لودفيج فان بيتهوفن الذي يصادف يوم ال17 من كانون الأول فرصة لإقامة نشاط حمل عنوان “شهر بيتهوفن” تضمن فعاليات متنوعة بهدف تذكير الطلاب وتعريفهم بمؤلفات وإنجازات الموسيقي الذي أثرى الموسيقا الكلاسيكية العالمية وصار أحد أعلامها الخالدين.

مديرة المعهد شذا محمد أوضحت أن النشاط الذي بدأ مع بداية الشهر الحالي شمل قراءة أفكار ومعلومات عن حياة بيتهوفن للطلاب أثناء دروسهم وتذكيرهم بحياته ومؤلفاته وتميزه الموسيقي منذ صغره ولفت نظرهم إلى اتساع شهرته وأن التأليف الموسيقي حيث كان بالنسبة له نوعا من أنواع العلاج والتغلب على المشاكل والإشارة إلى أنه لم يتوقف عن الإنتاج الفني حتى بعد إصابته بالصمم حيث أن اثنين من السيمفونيات التي كتبها في صممه اكتسبتا شعبية كبيرة وهما السيمفونيتان الخامسة والتاسعة.