في ذكرى ميلاد بيتهوفن… نشاط منوع لمعهد محمود عجان للموسيقا باللاذقية
وجد معهد محمود عجان للموسيقا في اللاذقية في عيد ميلاد الموسيقي العالمي لودفيج فان بيتهوفن الذي يصادف يوم ال17 من كانون الأول فرصة لإقامة نشاط حمل عنوان “شهر بيتهوفن” تضمن فعاليات متنوعة بهدف تذكير الطلاب وتعريفهم بمؤلفات وإنجازات الموسيقي الذي أثرى الموسيقا الكلاسيكية العالمية وصار أحد أعلامها الخالدين.
مديرة المعهد شذا محمد أوضحت أن النشاط الذي بدأ مع بداية الشهر الحالي شمل قراءة أفكار ومعلومات عن حياة بيتهوفن للطلاب أثناء دروسهم وتذكيرهم بحياته ومؤلفاته وتميزه الموسيقي منذ صغره ولفت نظرهم إلى اتساع شهرته وأن التأليف الموسيقي حيث كان بالنسبة له نوعا من أنواع العلاج والتغلب على المشاكل والإشارة إلى أنه لم يتوقف عن الإنتاج الفني حتى بعد إصابته بالصمم حيث أن اثنين من السيمفونيات التي كتبها في صممه اكتسبتا شعبية كبيرة وهما السيمفونيتان الخامسة والتاسعة.
وبينت أنه “أعد طلاب المعهد بإشراف أساتذتهم مجلات حائطية تتضمن معلومات ورسومات تتحدث عن بيتهوفن قاموا بلصقها على جدران المعهد وتابعوا الفيلم الذي عرض في صالة المعهد عن حياة الموسيقي العالمي وأهم الأحداث التي ميزت السنوات الأخيرة من أعماله ومعاناته مع المرض وإصراره على إكمال مسيرته الموسيقية وصبره”.
ولفتت محمد إلى أن النشاط تضمن إقامة ندوة التذوق الموسيقي بعنوان “الموسيقي الذي اخترق عالم الصمت” تناولت عدة محطات من مسيرة بيتهوفن وتواريخها ومؤلفاته والسمفونيات التي ألفها كما عزف مجموعة من طلاب المعهد خلال الندوة مقطوعات للموسيقي العالمي.
يشار إلى أن معهد محمود عجان في اللاذقية يتبع لمديرية المعاهد الموسيقية والباليه في وزارة الثقافة وتأسس سنة 2013 بهدف إنهاض الموسيقا في المحافظة وإعداد موسيقيين مختصين في العزف على مختلف الآلات وتعليم الغناء الفردي والجماعي ويقبل الأطفال من سن 7 سنوات وتستمر الدراسة حتى عمر 18 سنة.
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