في دمشق..ضبط محل يخلط البهارات بالخبز والكعك اليابس!

قامت "محافظة دمشق" بإغلاق محل لصناعة البهارات في منطقة الميدان إغلاقاً نهائياً غير محدّد الزمن، بعد أن ضبطت مديرية الشؤون الصحية قاذورات عامة تضاف إلى ما يقوم به صاحب المحل من جمع مخلفات الخبز والكعك اليابس تضاف إليها خلطات مجهولة المصدر وتعبّأ بالأكياس على أساس أنها بهارات وتباع في الأسواق.

وأوضح الدكتور "ماهر ريا" "مدير الشؤون الصحية بدمشق" أن المحافظ شكّل لجنة من مديريات “التجارة الداخلية والصحة والبيئة والمهن والرخص والخدمات والشؤون الصحية” من أجل تنظيم محضر مفصل عن المحل المذكور من كل المديريات المعنية لكي يصار إلى اتخاذ الإجراء القانوني بحقه، علماً أننا حصلنا على صور حصرية من محل البهارات المخالف توضح مدى الإساءة والاستهتار بصحة المواطنين.

وأضاف ريا: إن المديرية تقوم بجولات يومية على أغلب المحال والمطاعم للتدقيق وسحب عينات من المواد المصنّعة والتأكد من سلامتها الصحية، حيث سيتم إغلاق أي محل مخالف للشروط الصحية.

وبحسب مصادر فإن هناك محالّ لتصنيع البوظة ضبطت تستخدم الحليب المجفف في صناعة البوظة، إضافة إلى استخدام نوع من الفستق غير مطابق للمواصفات، حيث تم إعداد كتاب إلى المحافظة من أجل البت بالموضوع أصولاً.

وفي سياق متصل كشف ريا عن إلزام منتجي البيض بوضع ختم بدء وانتهاء الصلاحية على البيضة، وذلك من بداية العام القادم، حيث أعطي المنتج فترة الستة أشهر الحالية من أجل التحضير لتطبيق القرار، لافتاً إلى أن العقوبة ستكون إغلاق المنشأة أو البقالية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح ريا أن المجلس الصحي في المحافظة اتخذ قراراً بقمع ومصادرة كل البسطات التي تبيع مواد غذائية تتعرّض لأشعة الشمس، حيث سيتم فرز سيارتين من المحافظة للمؤازرة ونقل المصادرات. وأشار ريا إلى وجود صفحة تواصل اجتماعي خاصة بالمديرية لتلقي أي شكوى من المواطنين والمخاتير، مبيّناً أن المحافظة رفدت المديرية بسيارتي شدّ رباعي للوصول إلى المناطق المرتفعة في المدينة لرش المبيدات الحشرية.



البعث