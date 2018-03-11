في دمشق..العاصفة الهوائية اقتلعت صحون الستلايت وكسرت 60 شجرة

وبين المتنبئ الجوي في مديرية الأرصاد الجوية في دمشق أن سرعة الرياح تجاوزت خلال العاصفة 90 كم في الساعة، مؤكداً أن الحالة الجوية في البلاد مستقرة خلال الأيام الثلاثة القادمة مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة لتتراوح بين 3-5 درجات زيادة على المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

وبين المتنبئ الجوي في مديرية الأرصاد الجوية في دمشق أن سرعة الرياح تجاوزت خلال العاصفة 90 كم في الساعة، مؤكداً أن الحالة الجوية في البلاد مستقرة خلال الأيام الثلاثة القادمة مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة لتتراوح بين 3-5 درجات زيادة على المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.