في دمشق..أم ترمي ابنتها في الشارع لتسافر مع زوجها إلى تركيا..!!

نشرت الزميلة سكينة محمد ما جرى معها بعد تلقيها اتصالا من رجال الجيش العربي السوري أخبروها فيه أنهم وجدوا فتاة صغيرة رمتها “والدتها” لتسافر مع زوجها إلى تركيا.. وهذا ما جاء في المنشور:

يا الله شو صاير بالدنيا في ام بتترك بنتها بالشارع لتسافر مع جوزها ع تركيا الطفلة تفاحة محمد من حلب الحيدرية اربعة ايام عم تنام جنب مركز الهاتف بشارع النصر الطفلة عمرها عشر سنوات فاعلين الخير من رجال الجيش العربي السوري اتصلوا فيني وخبروني



طبعا ماقدرت اترك الطفلة رحت استلمتها وجبتها ع البيت وبعد الحمام نامت نوم عميق اضطريت فيقها لاخدها ع المخفر اعمل ضبط انها عندي ريثما ينظر بامرها طبعا درت 3 مخافر ماحدا رضي يعمل ضبط قال لبكرا





الطفلة بتحزن وبتوجع القلب قالتلي ابي استشهد بعدرا وامي تركتني بالشارع قالتلي دبري حالك كيف ياربي بدها تدبر حالها كمان قالتلي عندي اخين صبيان بيت جدي اهل ابي اخدوا واحد وبيت جدي اهل امي اخدوا التاني وانا مابعرف وين بدي روح ولا كيف بدي دبر حالي



خالتو خديني ع مكان امن ونضيف نام فيه هاي امنية الطفلة …..طبعا شبعت بكي لأن هدول الأطفال ماشافوا شي غير الألم الله يعينها وشكرا لرجال الجيش اللي مو بس بيدافعوا ع الوطن ع الجبهات وكمان بيحرسوا الشرف والعرض..



وبعد ساعات توجهت الزميلة سكينة بالشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قالت:

الشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الطفلة تفاحة محمد اصبحت بامان ونتمنى من الوزارة متابعة وضع الطفلة ووضعها بقرى الأطفال اس او اس لأن الطفلة ذكية جدا



صاحبة الجلالة