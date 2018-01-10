في دمشق.. 200 باص جديد توضع بالخدمة

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل هيثم ميداني وجود 200 باص جديد مخصصة لمدينة دمشق ستصل خلال الشهرين القادمين إلى شركة النقل الداخلي وهناك إجراءات تتخذ للتعاقد مع شركة خاصة لتخديم خطوط الميدان ونهر عيشة والتضامن من خلال 40 باصاً، إضافة لذلك هناك 600 باص قادمة إلى القطر ستوزع على جميع المحافظات ويكون لدمشق قسم منها إضافة إلى قيام الشركة حالياً بالتعاقد لشراء 200 باص أخرى.



مدير الأملاك في محافظة دمشق باسم سلهب أكد أن المحافظة أنهت جرد جميع أملاك المحافظة من العقارات المستثمرة والمؤجرة ويتم الآن التنسيق لرفع الأجور السنوية لتصبح وفق الأسعار الرائجة. وبين أن الذي يريد تجديد الترخيص لكشك عليه الالتزام بالنموذج الجديد.



من جانبه كشف رئيس قسم شرطة المحافظة العقيد موفق قصريني عن تنظيم 34948 ضبطاً لعدد من المخالفات منها خاصة للبلديات ومنها لإزالة الإشغالات في الحدائق وكذلك إشغال محلات ومزاولة مهنة من دون ترخيص ومخالفة فتح محلات بأوقات مخالفة إضافة إلى حجز سيارات ومخالفات بناء ومصادرة فواكه وبقوليات ومواد غذائية وحيوانات وخبز من البائعين أمام الأفران وملابس البالة.

المصدر: الوطن