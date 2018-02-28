في دمشق وريفها.. المدارس لتوليد الطاقة الكهربائية!

كشف وزير الكهرباء عن التوقيع على اتفاقية مع وزارة التربية تنص على الاستفادة من مساحات أسطح المدارس في إحدى المجمعات التربوية (أربعة أبنية) في ضاحية قدسيا التابعة لمحافظة ريف دمشق، وذلك من خلال تنفيذ منظومة كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية بما يساهم ويساعد في استقرار المنظومة وتأمين الطاقة لتلك المدارس.‏





وأضاف وزير الكهرباء أن الاستطاعة الإجمالية للمشروع تصل إلى 140 كيلو واط ساعي، أما التكلفة المادية فتبلغ 110 ملايين ليرة سورية، في حين أن عدد اللواقط الكهروضوئية التي سوف يتم استخدامها في المشروع فهي 633 لاقطاً وهي من إنتاج شركة سولاريك، وذلك لإنتاج 230 ألف كيلو واط ساعي سنوياً.‏





بعد بيئي مهم‏





وأوضح أن هذا المشروع سيوفر سنوياً ما يصل إلى 58 طناً من النفط المكافئ، أي ما قيمته 16 مليون ليرة سورية، كما أن المشروع سيساعد في تخفيض ما يقارب 170 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون (بعد بيئي مهم جداً)، مشيراً إلى أن كمية الكهرباء المنتجة من هذا المشروع ستغطي أكثر من 100 % من استهلاك المجمع التربوي التعليمي.‏





اهتمام كبير وخاص‏





وزير الكهرباء كشف أيضاً عن وجود إعلان حالياً لتنفيذ منظومات كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية على أسطح ست مدارس موزعة جميعها في محافظة دمشق وتحديداً في مناطق “كفرسوسة ـ المزة ـ البرامكة ـ برزة ـ وحي الميدان”، وذلك لإنتاج ما مجموعه 420 كيلو واط ساعي، منوّهاً إلى الاهتمام الكبير والخاص الذي توليه وزارة الكهرباء للمشاريع ذات الصلة بالطاقات المتجددة والتي تعتبر صديقة للبيئة وداعماً أساسياً للمنظومة الكهربائية، مؤكداً سعي الوزارة بكل إمكانياتها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة على امتداد المساحة الجغرافية السورية.‏





زيادة الاستطاعة المولدة‏





وأشار المهندس خربوطلي إلى أن لهذه المشاريع دوراً مهماً وكبيراً في زيادة الاستطاعة المولدة من الطاقة الكهربائية فضلاً عن كونها بوابة لعبور المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة السورية لتشجيع الطاقات المتجددة والاستفادة المثلى من مصادرها المتعددة والمتنوعة، منوّهاً إلى أن البيئة التشريعية والقانونية الموجودة حالياً في سورية محفزة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتحديداً قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1763 لعام 2016 الخاص بالأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجدد، حيث ينص القرار الحكومي على شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع حسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالات توفر فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.‏





تنفيذ المشاريع ذات الأولوية‏





وزير الكهرباء بيّن أن الوزارة مستمرة في استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية إضافة لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي لرفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع، ومتابعة إجراءات الإعلان والتعاقد لتنفيذ مجموعة من مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية، وكذلك تنفيذ مشاريع ريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.‏



