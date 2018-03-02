في دمشق.. نباهة مواطن تكشف عصابة إجرامية

ورد اتصال إلى قسم شرطة عرنوس من مواطن اشتبه بشخص يتجول بشكل مريب بين السيارات المركونة بالشارع العام في مدينة دمشق، وعلى الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وقامت بإلقاء القبض على المشتبه به، وتبين أنه يدعى (خ . ب)، ضبط بحوزته سكين وقطع زجاج (بواجي) يستخدمها في كسر زجاج السيارات ومبلغ /90.000/ل.س تسعون ألف ليرة سورية، وحقيبة تحتوي على آلة إسقاط سينمائي مع شاحن وثلاثة أجهزة جوال مسروقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على كسر زجاج السيارات المركونة في شوارع مدينة دمشق وسرقة محتوياتها، وقيامه بارتكاب عدة حوادث سرقة من مناطق وشوارع متعددة في مدينة دمشق، وهي :





سرقة /10/ عشرة أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب) من عدة سيارات.

سرقة حقائب وألبسة وإكسسوارات وطقم فناجين وإيصالات جمعية وأوراق خاصة.

سرقة ثلاثة أجهزة (هارد ) و(فلاشات) وثلاثة أجهزة جوال، ودفتر إيصالات.

سرقة جهاز (ايفون) ومبلغ مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية من سيارة في محلة الشعلان.

سرقة مبلغ مئة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارتين في محلة 29 أيار وشارع عمر المختار.

سرقة حقيبة بضمنها مبلغ مئة ألف ليرة سورية، وجهاز (ايباد) ومبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من سيارتين في شارع بغداد.

ومن خلال المتابعة ــ وبدلالة المقبوض عليه ـــ تم إلقاء القبض على المدعوين (ح . ع) و(م . م) واعترفا بشراء الأجهزة المسروقة منه.





تم استرداد جميع أجهزة اللاب توب المسروقة، وجهاز الايباد، و14 هارد، و15 فلاشة، وشريحتي جوال، ودفتر إيصالات، و/11/ قطعة ملابس و/33/ بطاقة انترنت، وسلمت المسروقات المستردة إليهم أصولاً ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.





المصدر: وزارة الداخلية