في دمشق.. مخالفة مرورية توقع بتاجر “مخدرات”

بتاريخ يوم الثلاثاء 2018-6-5 حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً، ألقت القبض إحدى دوريات ضابطة المرور في مدينة

دمشق، محور الجسر الأبيض، على سائق سيارة نوع بيك آب سكودا مخالف رتل ثاني يدعى ( م – د ) عمره 30 سنة،

وبتدقيق الأوراق والهوية وتفتيش السيارة وجد معه مواد مخدرة، وتبين أنه بإنتظار شخص آخر ليقوم بتسليمه هذه المواد.



قامت الدورية بتنظيم الضبط اللازم وحجز السيارة مع السائق في فرع المرور ومن ثم إحالته إلى فرع مكافحة المخدرات

بدمشق للتحقيق.



المصدر: الشرطة