في دمشق: ضبط صاحب ورشة يروج 700 غرام من الذهب المخالف

مجدداً تضبط جمعية الصاغة بعض مروجي الذهب المزور غير دقيق العيارات في أسواق دمشق في مسعاها لمكافحة هذه السلوكيات التي تضر بالمواطن في حقوقه وماله، كما تضر بمهنة الصياغة سمعةً وأخلاقاً.

وبحسب المعلومات فقد ضبطت جمعية الصاغة بدمشق مجموعة متنوعة من الذهب مع أحد الباعة والذي يقوم ببيعها مباشرة إلى محال الذهب بعد سكبها في ورشته الخاصة دون أن تمر عبر الجمعية لدمغها بعد التثبت من عياراتها ونقائها، وقد بلغت الكمية المضبوطة نحو 700 غرام على شكل حلي ومصاغ بقيمة تصل إلى 11 مليون ليرة سورية حيث تم تكسير الكمية وتسليمها للمخالف أصولاً إضافة إلى تغريمه مبلغ مليون ليرة مع حرمانه من دمغ أي بضاعة لمدة شهرين.‏