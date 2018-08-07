في خطوة جديدة.. الإمارات تعلن رغبتها بالاستثمار في سورية

في خطوة جريئة لكسر الحصار المجرم المفروض على سورية قام، اليوم الثلاثاء، عبد الجليل البلوكي نائب رئيس مجلس إدارة أفاق الإسلامية للتمويل ( الإمارات) – مدير عام و مؤسس شركة الامارات للتطوير والاستثمار (سورية)، بزيارة لشركة دمشق الشام القابضة استقبله خلالها محافظ دمشق رئيس مجلس إدارة دمشق الشام القابضة الدكتور بشر الصبان والمدير التنفيذي نصوح النابلسي.

وتعرف البلوكي على العناوين الأساسية لعمل ومهام شركة دمشق الشام القابضة ومجال عملها والفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة ماروتا سيتي وخارجها، وأبدى البلوكي اهتمامه الكبير بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيداً بما تم إنجازه في مشروع ماروتا سيتي.

وأعرب عن رغبته بالتعاون والاستثمار مع شركة دمشق الشام القابضة ضمن عدة مشاريع سيتم المباشرة بإعداد دراساتها وملفاتها الاستثمارية للدخول بشراكات استراتيجية مع دمشق الشام القابضة لتنفيذها.

وقدم رئيس مجلس الإدارة محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان شرحا عن التسهيلات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية والمستقبل الواعد لمشاريع ماروتا سيتي، ودورها في تحقيق نقلة نوعية في الجانب العمراني لمدينة دمشق.

جدير بالذكر أن عبد الجليل البلوكي هو رجل أعمال إماراتي – يشغل مجموعة من المناصب منها:

نائب رئيس مجلس أفاق الإسلامية للتمويل ( الإمارات )

مدير عام و مؤسس شركة الإمارات للتطوير و الاستثمار ( سوريا )

مدير عام إدارة المحميات الطبيعية بدائرة أعمال ( الإمارات )

ممثل والمنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لحماية الحياة البرية.

الوطن اون لاين