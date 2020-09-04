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في حمص .. كتب رسالة اعتذار وشنق نفسه

توفي الطفل “عمر خطاب” 15 عاماً، بعد شنقه نفسه في منزل لذويه قيد الإنشاء بحبل نايلون لون أبيض ملفوف مرتين (على طاقين) متدلياً من السقف ، بجانب جامع كعب الأحبار في حي باب الدريب بحمص ، وفق ما أعلنت التحقيقات.

وبين مصدر في شرطة حمص  أنه “من خلال التحقيقات الأولية وهيئة الكشف القضائي في مكان الحادث، عثر على قصاصة ورقية يبين فيها الطفل “عمر” سبب انتحاره جاء فيها :"أنا آسف يا أبي بس ما عاد أتحمل وهالشي بيريحني وبريحكم مني وبريح أمي”.

وأفاد الأب أن الطفل عمر خرج من المنزل بعد خلاف عائلي مع والدته، حين طلبت منه إحضار بعض الحاجيات”.

 



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