في حلب ..ضبط متسـولة بحوزتها 446 ألف ليرة!!

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل صالح بركات أنه وخلال عمل دورية مكافحة التسول في شوارع حلب تمّ ضبط المدعوة (رابحة. ف/43/ عاماً) وهي تقوم بالتسول بالقرب من دوار الصخرة بحي الفرقان، بحوزتها حقيبتان نسائيتان، وبتفتيشهما عثُر ضمنهما على كمية كبيرة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وبإحصاء المبلغ تبيّن أن مجموعه 446 ألفاً و800 ليرة، وهو من حصيلة قيام المذكورة بالتسول، وقد تمّ تنظيم الضبط اللازم بحقها وتحويلها إلى القضاء. ولفت مدير الشؤون الاجتماعية إلى أن المديرية تعكف على إعادة تفعيل دار رعاية المتسولين خلال الفترة القريبة القادمة، لاستهداف المتسولين ببرامج توعوية وتدريبية على مهن تؤمّن لهم دخلاً ثابتاً وتنشيط الجمعيات الأهلية المعنية بهذا الأمر.