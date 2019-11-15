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في حالة طبية نادرة من نوعها .. أم تلد 5 توائم في حلب

أنجبت إحدى السيدات، الثلاثاء 12/11/2019، خمسة أطفال توائم ، خلال عملية ولادتها التي تمت في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بحلب.


وأفاد مصدر طبي بأن الكادر الطبي أجرى عملية ولادة جراحية “قيصرية” ناجحة للأم، وتمكن بعد ساعات من العمل، من إخراج الأطفال الخمسة سالمين من رحم أمهم.


وقال المصدر بأن المواليد الخمسة هم ثلاثة ذكور وأنثيين، مشيراً إلى أن الوالدة وتوائمها الخمسة، خرجوا من العملية في حالة صحية جيدة ومستقرة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها أفراد الكادر الطبي الذين شاركوا في إجراء العمل الجراحي.

من جانبها طالبت بعض الصفحات المحلية في مدينة حلب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من المعنيين في مدينة حلب يتقدمهم المحافظ حسين دياب إلى جانب منظمة الهلال الأحمر في حلب، بالمبادرة إلى تقديم الدعم والمساعدات الصحية والغذائية والدوائية اللازمة للتوائم الخمسة، في ظل ارتفاع المعيشة والأسعار اللاهبة التي تشهدها المدينة، وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الأطفال من حليب و”حفاضات” وألبسة وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى.

وتعتبر الحالة، من الحالات الطبية النادرة ليس فقط في مدينة حلب، وإنما في مختلف دول العالم، إذ تعتبر عملية ولادة هذا العدد الكبير من الأطفال توائم ، من ضمن العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى أقصى درجات الحيطة والحذر من مختلف الجوانب الطبية للحفاظ على أرواح الأم والأطفال.


يذكر أنه في محافظة اللاذقية وخلال شهر شباط الماضي، رزقت سيدة بخمسة توائم ثلاثة ذكور و2 إناث، وذلك في مشفى تشرين الجامعي.


 
زاهر طحان 