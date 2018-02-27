في جلسته الخامسة.. مجلس التعليم العالي يصدر عدد من القرارات الهامة

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة للعام الدراسي 2017/2018 التي عقدت بتاريخ 22/2/2018 برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف موضوعات عدة تهم الجامعات الحكومية والخاصة وقد اتخذ عدد من القرارات أهمها:





تشميل طلاب العلوم الطبية المساعدة الذين يتقدمون إلى الامتحان الوطني لغاية التعادل في الوزارة بالمساعدة الامتحانية الممنوحة لحملة الشهادات الطبية غير السورية (علامتين).

- تعديل قواعد انتقال الطلاب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية.

- تحديد الحد الأدنى من عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة الواجب توافرهم في كل اختصاص.

- تحديد نسبة الاختصاصات الداعمة ونسبة الحد الأدنى من الاختصاصين في قسم اللغة الانكليزية بكلية الآداب وكلية الهندسة المعلوماتية وكلية هندسة الاتصالات في جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا.

- عد اشتراك الجامعة الخاصة في المكتبة الإلكترونية من قواعد الاعتماد العلمي وشروط منحه وإلغائه للجامعات الخاصة.

- منح دورة إضافية للطلاب الراسبين والمنقولين المسجلين في درجة ماجستير التأهيل والتخصص في اختصاص إدارة الأعمال الإلكترونية في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية خلال شهر آذار 2018.

- تمديد فترة استكمال البيانات المتعلقة بأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة حتى تاريخ 28/2/2018.

- تسوية أوضاع بعض طلاب جامعة حلب الذين كانوا مستضافين في الجامعات الأخرى وعدم مطالبتهم بإعادة المقررات

المتماثلة بعد عودتهم إلى الجامعة الأم.



