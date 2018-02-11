في تطور مهم ولافت.. تسلسل الأحداث بعد إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية

في تطور مهم ولافت، أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية قصفت أهدافا عسكرية داخل سوريا فجر السبت، وفيما يلي تسلسل الأحداث وفقا للترتيب الزمني:





- مروحية "أباتشي" إسرائيلية تسقط الطائرة بلا طيار، والجيش الإسرائيلي يقول إنها إيرانية أطلقت من سوريا واخترقت الأراضي الإسرائيلية.





- ردًّا على اختراق الطائرة الإيرانية بلا طيار للأجواء الإسرائيلية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى في سوريا (مطار تيفور العسكري) مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.





- الدفاعات الجوية السورية تتصدى للمقاتلات الإسرائيلية وتصيب إحداها.





- إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة.





- الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط إحدى مقاتلاته من نوع "F-16" وإجلاء طياريها وأن إصابة أحدهما خطيرة.





- إسرائيل تعتبر الحادث هجوما إيرانيًا على سيادتها.





- سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة ثانية ويعلن قصف 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.





- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية منذ بدء الأحداث ويصادق على استمرار العمليات وفقا للحاجة.





- إسرائيل تطلب تدخل روسيا والولايات المتحدة لمنع التصعيد في المنطقة.





- مكتب نتنياهو أعطى أوامر لوزراء الحكومة بعدم التعليق على أحداث الشمال.





- الجيش الإسرائيلي يقول إن إيران تسعى لزعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتحاول إثبات سيطرتها الكاملة على القرار في سوريا.





- نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يشدد على أن إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها، وتعهد بتحقيق نبوءة المرشد الأعلى بزوال إسرائيل قبل 20 عاما.





- لبنان تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتحذر من مغبة استخدام أجوائها.





- غرفة عمليات حلفاء سوريا تصف الغارات الإسرائيلية عملا إرهابيا وتفند تصريحات تل أبيب بأن طائرة مسيرة إيرانية خرقت مجالها الجوي.





- طهران تنفي أي دور لها في إرسال طائرة مسيرة إلى شمال إسرائيل.





- الخارجية الروسية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتشدد على أنه من غير المقبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر.





- نائب قائد القوات الجوية الإسرائيلية تورمر بار يعلن إن غارات اليوم في سوريا هي الأوسع والأكثر فاعلية منذ 1982.





- "حزب الله" اللبناني يعتبر إسقاط الطائرة الإسرائيلية مؤشرا على سقوط المعادلات القديمة وبداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.





- مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يطالب مجلس الأمن الدولي، بإدانة اختراق الدرون الإيران لأجواء إسرائيل وإنهاء ما وصفته بـ"الاستفزازات الإيرانية".





- رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعهد بأن إسرائيل ستتصدي لمحاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا وستمارس حقها في الدفاع عن نفسها "وفق الحاجة".





- الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على خلفية غارات إسرائيل على سوريا، لتجنب كل الخطوات التي قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.





- وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في تنفيذ الغارات الجوية، التي شنتها اليوم السبت المقاتلات الإسرائيلية على سوريا، وتعرب عن تأييد واشنطن التام لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات على أراضيها وشعبها".





- الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يحذر إسرائيل من "قصف دول الجوار"، مؤكدا استعداد إيران لتعزيز جهودها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



