في تبييضه لسجونه .. “جيش خالد” يعدم المعتقلين لديه

قام تنظيم “جيش خالد بن الوليد” المبايع لـ “داعش” والذي يقاتل في حوض اليرموك باعدام عدد من المعتقلين لديه، في سياسة اتبعها التنظيم لـ “تبييض السجون” لديه.



ونقلت مواقع الكترونية معارضة أن “جيش خالد” قام باعدام خمسة من المعتقلين لديه، مشيرة لوجود 20 معتقلا أخر ينتظرون أحكاما باعدامهم، وذلك تنفيذا لسياسية “تبييض السجون” الذي أصدرتها قيادة التنظيم.



وتنوعت الأسباب التي قام على إثرها “جيش خالد” باعدام المعتقلين لديه، وبحسب تقرير مصور نشره التنظيم على قناته في برنامج “تلغرام”، أعدم التنظيم المدعو يوسف التركماني من مدينة الحراك بتهمة سب الذات الإلهية.



كما أعدم الفصيل كلًا من : محمد الصفدي، وأنس الخميس، وعبد الحي الجهماني، وجميعهم من بلدة الشجرة، وذلك بتهمة التجسس لصالح فصائل “الجيش الحر”، بحسب ما أفادت إحدى الصحف المعارضة.



وبحسب صفحات على مواقع التواصل ونقلا عن أهالي بلدة جملة، طالت حملة الإعدامات الميدانية المدعو أحمد الحمدان الذي أعدم في ساحة البلدة في 15 كانون الثاني، بتهمة الإتجار بالمخدرات.



وكان الفصيل الجهادي أعدم رجلًا، أواخر كانون الأول من العام الماضي، بتهمة العمل بالسحر، بحسب تقرير مصور نشره المكتب الإعلامي على “تلغرام”.



يذكر أن تنظيم “جيش خالد” يقاتل في مناطق حوض اليرموك غرب حوران في الريف الغربي لمحافظة درعا، وينتشر أيضا في قرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان السوري المحتل، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن.

وكالات