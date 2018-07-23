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في بانياس.. ينتحلان صفة أمنية ويسلبون منازل المواطنين

وقعت عصابة مسلحة روعت منطقة بانياس من خلال عمليات سلب لمنازل المواطنين منتحلة صفة أمنية بيد العدالة.

بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة مدينة بانياس بوجود شخصين يقومان بسلب منازل المواطنين بقوة السلاح منتحلين صفة أمنية توجهت دورية من المركز المذكور، وبمؤازرة عناصر من مركز الأمن الجنائي في بانياس وقامت بإلقاء القبض على الشخصين المذكورين أثناء وجودهما ضمن منزل عائد لأحد المواطنين يحاولان سلبه .

وبالتحقيق تبين أن المقبوض عليهما هما المدعوان ( ي . ع) و( س . ص)، يحملان بارودة روسية مع مذخر وثلاثة قنابل هجومية، وجهاز لاسلكي تم التحرز عليها.

ومازالت التحقيقات مستمرة معهما لكشف جميع ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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