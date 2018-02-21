في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً

ومع انتشال جثمان السائق المسكين، ثمة صوت يعلو قائلاً: «من مات في سبيل العمل، فهو شهيد». هكذا يفتي العمل بقدسيته في مواجهة الموت بالبقاء والإرادة، في حياة الباقين في أقدم العواصم. الناجون من هذه القذيفة لن يتمكنوا من الابتعاد كثيراً، قبل أن يسمعوا صوت انفجار آخر، ناجم عن سقوط قذيفة في دار الأوبرا، تليها قذائف متتالية في محيط المكان. ضحايا جدد، بينهم شهداء ومصابون من موظفي الدار. قذيفة أُخرى تتسبب في حادث سير مروري، ما يفضي إلى استشهاد شخص وجرح آخرين، في مقابل سقوط قذائف عدة على حي الشعلان، لتصيب محيط مدرسة دار السلام. أيام الامتحانات السنوية الانتصافية، التي تضطر الطلاب إلى المضي نحو جامعاتهم، ستجعل منهم ضحايا محتملين، للموت المتربص بكليتي العلوم والحقوق. فيما لن يكون حي المزة بمنأى عن النيران المشتعلة في أرجاء العاصمة، إضافة إلى الأحياء المستهدفة دوماً، كباب توما والقصاع وباب شرقي، وصولاً إلى مدينة جرمانا، التي نالت حصتها من الموت جراء قصف طاول إحدى ساحتها، ما أدى إلى استشهاد أشخاص عدة، بينهم أطفال. مشفى المواساة استقبل حالات لم تتمكن من الوصول على قيد الحياة، فيما ودّع أُخرى مع دخول غرفة العمليات. وكذلك نال المستشفى الفرنسي حصته من إسعاف الحالات الخطرة في الأحياء الشمالية الشرقية من العاصمة. وتسود رائحة الدخان مساء دمشق، تتخللها الدماء، حيث لا ياسمين ولا من يحزنون. حتى تعلن مدارس خاصة في دمشق القديمة عن إغلاق أبوابها اليوم وغداً، في محاولة لتفادي استشهاد الباقين من أبنائها. وزارة الخارجية السورية وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول استهداف مسلحي الغوطة الشرقية العاصمة السورية وريفها بعشرات القذائف القاتلة، التي أدت إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين الأبرياء.