في اليوم العالمي للمرأة.. الرئيس الأسد يحيل مشروع قانون لمجلس الشعب متعلق بإلغاء جرائم الشرف

أحال الرئيس الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف لمجلس الشعب الذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستورياً.



ويتضمن مشروع القانون إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وهي المختصة بجرائم الشرف، بحسب ما ذكر موقع “الوطن أون لاين”.



بدوره، نشر رئيس المكتب الصحفي في مجلس الشعب ناجي عبيد، عبر صفحته على الفيسبوك، أن هذا يعني أنه لا يوجد عذر مخفف بعد اليوم لمرتكبي جرائم الشرف.



ويمثل إصدار قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة، وإنهاء العمل بهذا القانون يعتبر مطلباً للكثير من المواطنين خصوصاً السيدات، اللواتي سقط الكثير منهنّ ضحايا بسبب تساهل القانون من القاتل.



وخلال عام 2019، وافق مجلس الشعب على تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، وكان للمرأة نصيب كبير منها، بما يحقق بها مبدأ المساواة مع الرجل، وإنصافها من حيث حصولها على جميع الحقوق التي جاءت منسجمة مع القوانين.



وفي شهر تشرين الثاني الفائت، أكدت القاضي الدكتورة امتثال فارس أن هناك تعديلات مرتقبة على القوانين الخاصة بالمرأة السورية التي صدرت سابقاً، كما هناك قوانين قيد الصدور في أقرب وقت ممكن.