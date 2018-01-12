في المزة .. تزوير التأجيل ب125 ألف ليرة فقط ؟!

ونتيجة البحث وجمع المعلومات عن المشتبه به تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (م . ح)، وضبط في منزله أربعة دفاتر خدمة علم، وعدد من الأوراق الثبوتية،وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بتزوير الأوراق والوثائق الرسمية بالاشتراك مع أشخاص آخرين، وكان يتقاضى مبلغ /125.000/ مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل وثيقة تأجيل مزور، دون حضور أصحاب العلاقة، بعد إيهامهم بأنه حصل عليها بشكل نظامي.