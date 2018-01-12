في المزة .. تزوير التأجيل ب125 ألف ليرة فقط ؟!
وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق عن وجود شخص يقوم بتزوير أوراق ووثائق رسمية وحيازته الوثائق المزورة في منزله الكائن في منطقة المزة في دمشق.
ونتيجة البحث وجمع المعلومات عن المشتبه به تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (م . ح)، وضبط في منزله أربعة دفاتر خدمة علم، وعدد من الأوراق الثبوتية،وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم بتزوير الأوراق والوثائق الرسمية بالاشتراك مع أشخاص آخرين، وكان يتقاضى مبلغ /125.000/ مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل وثيقة تأجيل مزور، دون حضور أصحاب العلاقة، بعد إيهامهم بأنه حصل عليها بشكل نظامي.
كما اعترف المقبوض عليه بأنه يقوم بتزوير أذون سفر مقابل مبلغ /65.000/ خمسة وستون ألف ليرة سورية عن كل إذن، ويعمل في تعقيب المعاملات أمام الدوائر الحكومية دون ترخيص.
تم مصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.
المصدر: وزارة الداخلية
إرسال تعليق جديد