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في المالكي.. محامٍ يتعرّض لمحاولة قتـل ب”مقلاية ستانلس” و”سكينة”

تعرض المحامي (عبد الحميد الاسطواني) البالغ من العمر (83) سنة لمحاولة القتل وذلك في منزله الكائن في حي المالكي بدمشق.

وتشير المعلومات من مصدر مطلع إلى إقدام “ناطور البناية” المدعو (ع . ت) البالغ من العمر (30) سنة على ضرب المحامي الاسطواني على رأسه بواسطة “مقلاية ستانلس” وطعنه في رقبته وكتفه عدة طعنات فقام بالاستنجاد بالجيران بإعلاء صوته معلناً عن وجود لصّ في منزله.

وبمجرد انتباه الجيران لصوت المحامي فتحت الأبواب ليجدوا (ناطور البناية) يحاول الهرب وبحوزته سكين عليها آثار دماء، وقد أسعف المحامي إلى المشفى وتشير حالته الصحية إلى أنه لا يزال يرقد في العناية المشددة حتى تاريخه.

ولدى تفتيش المنزل من قبل شرطة عرنوس عثر في الحمام على كيس (الزبالة) وفي داخله الأشياء التالية: – 59900 دولار أمريكي – 27230 ريالاً سعودياً – 1650 يورو- 872 ألف ل.س – 3 ليرات ذهبية انكليزية مع إطار – ليرة ذهبية سورية – أونصة ذهبية – خاتم ومحبس ذهب وقد سلمت جميعها لأبناء المحامي أصولاً.

المصدر: تشرين

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