في اللاذقية.. يسرقان "الموبايلات" بـ4 طرق مختلفة.. والأمن بالمرصاد

كشف مصدر في فرع الأمن الجنائي في اللاذقية عن القاء القبض على عصابة لسرقة الهواتف المحمولة في المحافظة.



وأوضح المصدر أنه تم القبض على المدعو سامر٠ح (مواليد ١٩٩٣) ،وزوجته شهناز ٠د (مواليد ١٩٩٧ )، لإقدامهما على ارتكاب عدة سرقات لمحلات الأجهزة الخليوية، ضمن المدينة بطريق عدة منها الخلع والكسر ليلاً والنشل والمغافلة، إذ تقوم الزوجة بالمراقبة ودراسة المحلات والزوج ينفذ السرقة.



وأشار المصدر إلى استرداد٣٠ جهاز خليوي مختلفة الأنواع، قيمتها حوالي ٢مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن المقبوض عليه كان يتجول بإخراج قيد مدني مزور وباسم غير اسمه وبحقه عدة طلبات بجرائم مختلفة.



وأكد المصدر أنه تم تنظيم الضبط اللازم تسليم المسروقات لأصحابها وتقديم المقبوض عليهما للقضاء بشكل أصولي.



عبير سمير محمود - الوطن أون لاين