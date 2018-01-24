في السعودية .. حقن بوتوكس لتجميل الإبل !!

استبعد منظمو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نحو 12 من الإبل المشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام لأن أصحابها استخدموا حقن البوتوكس لجعلها تبدو أكثر جمالاً.

وقال فواز الماضي رئيس لجنة الحكام في المهرجان، أن الجمال النادر لا يتنافس عليه إلا من لديهم قدرة لدفع مبالغ عالية تصل إلى ما بين خمسة إلى سبعة ملايين ريال أو أكثر بكثير، وكل ما زاد جمال الإبل زادت المنافسة والسعر.