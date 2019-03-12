في الحسكة.. شاب يقتل زوجته عن طريق الخطأ!

في حادثة قاسية تظهر العواقب الوخيمة للرصاص الطائش، قتل الشاب “هيثم أ” زوجته “م م” برصاص خرج من سلاحه الشخصي، وهو يقوم بتنظيفه، و كانت تلك الرصاصة كفيلة بقتلها حتى قبل أن تصل إلى أقرب نقطة طبية.



وأكّد مصدر من بلدة الزوجين أبو رأسين بمحافظة الحسكة بأن “هيثم” لم يقتل زوجته قصداً كما روّجت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، معتبراً هذه الاتهامات إهانة لشاب ارتبط بزوجته عن حب كبير، وكان يعيش معها حياة زوجية سعيدة.



وأضاف المصدر بأن الزوج قام بإسعاف زوجته لعله ينقذها من رصاصة طائشة، وعندما وجدها مفارقة للحياة، قام بتسليم نفسه إلى الجهة المسيطرة على المنطقة.



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