في إحدى حدائق دمشق.. محاولة اغتصاب وجريمة قتل !

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق بوجود جثة لامرأة مجهولة الهوية بالعقد الثالث من العمر مرمية ضمن أحد الحدائق في مدينة دمشق، وعلى الفور تم إرسال دورية إلى المكان، وباشرت التحقيق وجمع الأدلة الجنائية، وبالتحري عن هوية المغدورة تبين أنها تعود للمدعوة (ج . ي).

ومن خلال جمع المعلومات والبحث عن الفاعلين تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعوين (م . ح) و( ع . إ )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على استدراج المغدورة إلى حديقة والتحرش بها ومحاولة اغتصابها بالقوة وعند مقاومتها لهما قام المدعو (م . ح) بإخراج قطعة قماش من جيبه ولفها على عنق المغدورة وخنقها وقتلها.