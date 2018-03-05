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في ألمانيا.. عشرة شبان سوريين يلحقون جروحاً بليغة بشابين آخرين !

 

الحادث وقع عند بوابة مركز تجاري في زاربروكن عاصمة ولاية زارلاند بجنوب غرب ألمانيا عندما هاجم عشرة شبان سوريين شابين بعمر 19 عاماً وألحقوا بهما جروحاً بليغة نتيجة لكمات وركلات.

الشابان أصبحا ضحية اعتداء جماعي بعد أن تعرضا لإصابات جسدية خطيرة. ووقع الحاث عند مدخل مركز تجاري بالقرب من محطة ترام ـ زاربان، عندما هاجم عشرة شبان مراهقين سوريين شابين لم يتم الكشف عن جنسيتهما وألحقوا جروحاً بليغة بهما، أحدهما ظهرت جروح دامية على وجهه وذلك نتيجة لكمات يدوية وركلات بالأقدام، حسب ما نقل موقع بلاوليشت زارلاند.

وقال الموقع إن أحد أعضاء المجموعة حاول مهاجمة أحد الضحايا بسكين، لكنه لم ينجح في ذلك. وذكر الموقع أنه علم من أن الحادث كانت نتيجة لخلافات قديمة تمتد لأشهر مضت بين مجموعة العشرة والشابين.

وحسب معلومات الموقع، فإن المجموعة التي تألفت من حوالي 10 شبان كلهم لاجئين سوريين. وتمكنت الشرطة من القبض على أحدهم، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقاً لكون المشتبه به في سن 16 عاماً. كما لم يتم العثور على سكين بحوزته.

وقال الموقع إن الشرطة طلبت من المواطنين الإدلاء بشهادتهم إذا كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحاث عند وقوعه.

المصدر: DW



 

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