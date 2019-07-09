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في أسواقنا.. كباب بقوانص دجاج مع شحوم الأبقار ورز مطحون في البهارات!

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة- زياد كوسا أنه تم تنظيم 2981 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام وإلى اليوم كما تم سحب 508 عينات وإغلاق 187 منشأة تجارية.


المخالفات الجسيمة كانت واضحة في الضبوط حسب التقرير تنوعت ما بين غش وتدليس فقد وصل عدد الضبوط الى 180 ضبطاً شملت (استخدام بقايا الغربلة والرز المطحون بالبهارات – خلط السكر المحلي بالمستورد- استخدام النشاء في صناعة القشطة -فرم قوانص الدجاج مع شحوم الأبقار بقصد بيعها كباب فروج).

 كما كانت ضبوط التجاوزات في المخابز واضحة من خلال 240 ضبطاً تنوعت ما بين (استخدام خميرة تموينية في صناعة المعجنات- تهريب أكياس دقيق تمويني- نقص في المكيال والتصرف بالاحتياطي).


وبلغ عدد ضبوط المواد منتهية الصلاحية 32 ضبطاًأما المتاجرة بالمواد الغذائية فقد بلغ عدد الضبوط 91 ضبطاً.

 


تشرين