في أسواق ريف دمشق.. مربيات وقمر الدين فاسدة!

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن دوريات حماية المستهلك تمكنت من ضبط ثلاث ورش صناعية تقوم بصناعة الكونسروة والمربيات بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين ومخالفة أيضاً للشروط الصحية والسلامة الغذائية.

وأضاف السالم: من خلال المتابعة والرصد المتواصل تم تحديد أماكن هذه الورش التي ضبطت وهي تمارس عملية الإنتاج الفعلية, ومن خلال الكشف الحسي على الموجودات تبين وجود الكثير من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تقوم هذه الورش بإعادة تصنيعها من جديد بعد إضافة مواد أخرى ومحسنات لإعادة طرحها في الأسواق مجدداً, حيث قدرت الكميات المضبوطة فيها بحدود 28 طناً, منها 14 طناً من المربيات الفاسدة وحوالي 10 أطنان من قمر الدين الفاسد والباقي من معجون الطماطم ومادة صلصة اللحوم الفاسدة وتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء موجوداً وإغلاق المنشآت الصناعية بالشمع الأحمر والموجودة في منطقة معربا والبريج في محافظة ريف دمشق.



المصدر: تشرين