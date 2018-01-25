في أسواق ريف دمشق .. اكثر 7 آلاف مخالفة تموينية خلال 2017

وقال تقرير لتموين ريف دمشق إنه تم تنفيذ 14 إغلاقاً إدارياً بحق معامل مواد غذائية لمخالفتها في الإنتاج إضافة إلى حجز حوالي 3 أطنان مواد مختلفة، على حين بلغ عدد الضبوط المنظمة بمخالفات جسيمة 32 ضبطاً شملت المخابز ومحطات الوقود ومستودعات تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.

وقال تقرير لتموين ريف دمشق إنه تم تنفيذ 14 إغلاقاً إدارياً بحق معامل مواد غذائية لمخالفتها في الإنتاج إضافة إلى حجز حوالي 3 أطنان مواد مختلفة، على حين بلغ عدد الضبوط المنظمة بمخالفات جسيمة 32 ضبطاً شملت المخابز ومحطات الوقود ومستودعات تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.