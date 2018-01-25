في أسواق ريف دمشق .. اكثر 7 آلاف مخالفة تموينية خلال 2017
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق في النصف الأول من الشهر الحالي 258 ضبطاً منها 185 ضبطاً عدلياً و73 ضبطاً لعينات مختلفة.
وقال تقرير لتموين ريف دمشق إنه تم تنفيذ 14 إغلاقاً إدارياً بحق معامل مواد غذائية لمخالفتها في الإنتاج إضافة إلى حجز حوالي 3 أطنان مواد مختلفة، على حين بلغ عدد الضبوط المنظمة بمخالفات جسيمة 32 ضبطاً شملت المخابز ومحطات الوقود ومستودعات تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.
وفي السياق كشف تقرير تموين الريف عن تنظيم 7 آلاف ضبط تمويني خلال عام 2017 منها حوالي 6 آلاف ضبط عدلي، وأكثر من ألف ضبط لعينات مختلفة بلغت نسبة العينات المخالفة منها 22 بالمئة من مجمل ما تم فحصة من عينات، وأوضح التقرير أن ما تم تنفيذه من إغلاقات بلغ 121 عملية إغلاق إداري شملت معامل لإنتاج الكونسروة والألبان وغيرها.. وبلغت الكميات المحجوزة من الدقيق التمويني والنخالة 310 أطنان و38 ألف لتر من المحروقات و316 أسطوانة غاز و5 أطنان من مادة السمن العربي و10 أطنان من مواد مختلفة مخالفة للمواصفات.. وشمل التقرير 146 ضبطاً لمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وغش وتدليس في ذات البضاعة وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة إضافة للذبح خارج المسلخ.. مبيناً أن عدد الضبوط المنظمة بحق المتاجرين بالدقيق التمويني بلغ 15 ضبطاً ولمراكز المحروقات وموزعي المحروقات 197 ضبطاً و74 ضبطاً بحق موزعي ومرخصي مادة الغاز، ووفقاً للتقرير فقد نظمت المديرية 222 ضبطاً بحق المخابز التموينية و23 ضبطاً للاتجار بالمواد الاغاثية.
الوطن
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