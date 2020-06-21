في آخر الاحصائيات..180 حريقاً في الغاب هذا الشهر

بيَّنَ رئيس قسم الحراج بشطحة في منطقة الغاب علاء عليشي أن 180 حريقاً نشبت في عموم منطقة الغاب منذ 4 الشهر الجاري حتى يوم أمس، مشيراً إلى أن 90 بالمئة منها كانت في بقايا حصيد، بينما نشب عدد منها في مواقع حراجية كحريق عنَّاب الذي ساهمت الرياح الشديدة باندلاعه وصعوبة إخماده.



وأوضح عليشي أن 16 حريقاً نشبت في يوم واحد وكانت في أراض زراعية محصودة، وعمد أصحابها إلى حرقها لتجهيزها لزراعات تكثيفية، فكانت النيران تمتد إلى الأراضي المجاورة.



ولفت إلى أن إخماد تلك الحرائق التي اقتصرت أضرارها على الحصيد والتبن المعد كعلف للثروة الحيوانية، تم بمؤازرة دوائر الدولة بآلياتها ومعداتها.



الوطن