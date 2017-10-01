فوز المرشح عيطان حسن العيطان بملء المقعد الشاغرعن محافظة ديرالزور

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فوز المرشح عيطان حسن العيطان في الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع “ب”.

وذكرت اللجنة أن اللجنة القضائية الفرعية في محافظة دير الزور وافتها بهذه النتائج والتي خلصت إلى فوز المرشح عيطان العيطان.

وأشارت اللجنة إلى أن العملية الانتخابية جرت اليوم في دير الزور وذلك في “10” مراكز انتخابية لمصلحة “3” مرشحين بعد أن أعلن “9” مرشحين انسحابهم.

وكان المرسوم “272” لعام 2017 حدد يوم السبت الواقع في 30 أيلول موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع “ب”.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد اجتمعت اليوم برئاسة المستشار كامل فاهمة في مقرها الدائم بدمشق.