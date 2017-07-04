فوج إطفاء طرطوس يخمد 25 حريقا منذ بداية الأسبوع

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس خلال موجة الحر منذ بداية الأسبوع 25 حريقا صغيرا في مناطق بصيرة والصفصافة وقرب المنطقة الصناعية في قرى بانياس والقدموس وفي عدد من قرى ارياف طرطوس القريبة.



وأكد قائد فوج اطفاء طرطوس المقدم سمير شما أن جميع الحرائق التي تم إخمادها من قبل عناصر الفوج ومديرية زراعة طرطوس هي حرائق صغيرة في المناطق الحراجية حيث تمت السيطرة عليها فورا ما أدى إلى انحسار الخسائر.



وأشار إلى أن عناصر الفوج وخلال هذه الأيام في جاهزية كاملة لأخماد أي حريق مهيبا بالمواطنين ضرورة الوعي وتنظيف أراضيهم بقص الإعشاب وعدم اتباع طريقة الحرق ولا سيما ان درجات الحرارة مرتفعة وضرورة الإبلاغ عن أي حريق في بدايته ليصار الى اخماد الحرائق فورا.

المصدر: سانا