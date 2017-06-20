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فوج إطفاء دمشق يعمل على إخماد حريق في مكب للقمامة بوادي السفيرة

نشب حريق أمس في مكب للقمامة بجبل قاسيون نتج عنه تصاعد لدخان كثيف أسود فوق المنطقة ويعمل عناصر فوج إطفاء دمشق على إخماده.

وذكر قائد فوج اطفاء دمشق العميد عبد الهادي ضاهر أن حريقا مجهول السبب نشب عصر اليوم في مكب للنفايات بوادي السفيرة في الجانب الشرقي من جبل قاسيون نتج عنه تصاعد دخان كثيف مضيفا إن رجال الإطفاء عمدوا إلى محاصرة منطقة الحريق ويعملون منذ عدة ساعات على إخماده.

وأوضح ضاهر أن الرياح لعبت دورا في انتشار الحريق “كلما اخمدنا بؤرة انتقل الحريق الى نقطة أخرى من المكب” ولذلك تمت الاستعانة بعناصر الإنقاذ للسيطرة عليه بأسرع وقت.

وطمأن ضاهر بأن لا خوف من امتداد الحريق أبعد من المكب وهو على مسافة آمنة من الأحياء السكنية وان العمل مستمر وسيارات الإطفاء لن تغادر المكان حتى الصباح بعد التأكد من إخماده وتبريد المنطقة بشكل كامل.

سانا

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