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فوج إطفاء دمشق يخمد حريقاً في القنوات بدمشق والأضرار مادية

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا نشب صباح اليوم في منطقة القنوات بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في غرفة ضمن ملحق على سطح بناء فندق المحطة بمنطقة القنوات مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل امتداده لبناء الفندق واقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع إصابات.

وكان فوج إطفاء دمشق أخمد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حريقا في أحد مستودعات المفروشات بمنطقة الجسر الأبيض التجارية بدمشق نتجت عنه أضرار مادية.

سانا

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