فوج إطفاء درعا يخمد حريقا في بلدة تل شهاب

أخمد عناصر الإطفاء بدرعا حريقاً اندلع اليوم في الأعشاب اليابسة والأشجار في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي 35 كم عن مدينة درعا.



وأكد مصدر في فوج إطفاء درعا أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في الأعشاب اليابسة والأشجار بأطراف بلدة تل شهاب في مساحة من الأعشاب اليابسة أثناء محاولة مواطنين التخلص منها بالحرق لكن رقعته اتسعت وامتدت إلى الأشجار المجاورة وقد تمكن عناصر الفوج من السيطرة على الحريق وإخماده.



وأهاب المصدر بالمواطنين إيجاد طرق مناسبة للتخلص من الأعشاب بعيدا عن حرقها وذلك بعزلها عن المناطق المزروعة بالمحاصيل الزراعية باستخدام المحراث أو إزالتها وهي خضراء وعدم الانتظار حتى جفافها وإحراقها فذلك يتسبب بازدياد الخطر إذ يمتد الحريق بسرعة نحو المحاصيل الزراعية.