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فوج إطفاء اللاذقية يخمد حريقا اندلع في قرية القليلة بريف منطقة القرداحة

أخمد فوج إطفاء اللاذقية صباح أمس حريقا كبيرا اندلع مساء أمس الأول في أحراج قرية القليلة بريف منطقة القرداحة.

وذكر النقيب مهند محمود جعفر قائد فوج الإطفاء أن شدة الرياح إضافة إلى وعورة التضاريس الجبلية ساهمتا في زيادة مساحة الحريق لافتا إلى أن الأضرار اقتصرت على مساحات من الأحراج المنتشرة في المنطقة وسيخضع موقع الحريق للمراقبة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التبريد.

وأوضح جعفر أن عمليات اخماد الحريق ساهم فيها بالإضافة إلى فوج الإطفاء كل من آليات مديرية الأحراج ومجلس مدينة اللاذقية وقوات الدفاع المدني وعناصر كتيبة حفظ النظام حيث كان للتنسيق العالي بينها الأثر الأكبر في إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب اندلاعه حتى الآن.

سانا

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