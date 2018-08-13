فوائد مذهلة.. هكذا يساعدك الشمندر في إنقاص وزنك!

فوائد الشمندر للرجيم وإنقاص الوزن هو ما نستعرضه في موضوعنا اليوم، ويعد الشمندر أو البنجر من أصناف الخضروات الجذرية الأكثر انتشارا وشيوعا حول العالم ويضاف إلى السلطات أو أصناف الشوربة كما يتم أعداد المخلل منه.

ويمتاز الشمندر بلونه الأحمر الداكن وهو ذو طعم مميز ويحوي العديد من العناصر الغذائية التي تجعله قيمة غذائية وصحية كبيرة للإنسان خاصة لجهة إنقاص الوزن.

لنتعرف معا اليوم على أهم الفوائد التي يقدمها الشمندر في الرجيم بهدف إنقاص الوزن.

يحوي الشمندر الكثير من الخصائص الغذائية المدعمة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والمركبات العضوية كالكاروتينات واللوتين والجلايسين والبيتين، إضافة إلى الألياف والفلافونويدات التي تعمل كمضادات للاكسدة.

كما أن الشمندر فقير ب السعرات الحرارية ولا يحوي الكوليسترول كما بعض أصناف الطعام الأخرى إلا أنه بالمقابل يحتوي على السكر بكمية كبيرة.

ويمكن للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل السكري ويسعون لإنقاص الوزن، إدخال الشمندر في نظامهم الغذائي بكمية معتدلة والإستفادة من فوائده التالية:

• الشمندر مفيد في تسهيل تدفق الماء من الجسم والحيلولة دون احتباس السوائل فيه، والذي يعد أحد الأسباب الأساسية وراء زيادة الوزن.

• يحتوي الشمندر على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي التي تقوي مناعة الجسم وتعززها أثناء اتباع الرجيم الذي يخشى خلاله فقدان الكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم.

• الشمندر لا يحوي الكثير من السعرات الحرارية، وكل كوب من الشمندر يحتوي على 50 سعر حراري فقط، وبذلك فأن تناوله لا يزيد من استهلاك السعرات الحرارية التي يمكن أن تتحول لدهون في حال عدم التخلص منها وحرقها.

• لا يحتوي الشمندر على الكوليسترول الذي يمكن أن يتسبب بزيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب.

• يحتوي الشمندر على مغذيات نباتية تعرف باسم البيتالينز وتشمل البيتالين والفولجاكسانثين، هذه المواد تحد من الإلتهابات وتزود الجسم بمضادات الاكسدة فضلا عن دورها الرئيسي في تنظيف الجسم من السموم ما يسهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.

طرق تحضير الشمندر للرجيم وإنقاص الوزن

الخطوة الأولى والأهم هي بغسل الشمندر وسلقة بالماء الساخن ثم تقطيعه وإضافته للسلطة أو تناوله مع المكسرات. كما يمكن شوي الشمندر وتناوله إضافة لصنع عصير الشمندر الخفيف والمنعش.