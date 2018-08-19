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فوائد للباذنجان لم تعرفها من قبل

يحظى الباذنجان بشعبية كبيرة في مطابخ مختلف دول العالم، حيث يتناوله البعض أثناء الحمية الغذائية، بينما البعض الآخر مقتنع بفائدته على بشرة الوجه ونضارتها، وهنا كشف الخبراء عن 6 خصائص مفيدة لهذا الخضار.

ووفقا لنتائج الدراسة، أعلن الباحثون أن الباذنجان يحوي على الكثير من الألياف وفيتامين (C و K). كما يحوي كمية قليلة من السعرات الحرارية، وتبعا لذلك فإنه يجب أن يكون وجبة رئيسية عند الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم. وإضافة إلى ذلك، فإن الباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد المرضى المصابين بأمراض القلب، وفق موقع "med2".

كما أن الباذنجان يحتوي على مادة " SRG" والتي تقوم بمكافحة الخلايا السرطانية، وخصوصا سرطان المثانة، والبنكرياس، وكذلك عنق الرحم والثدي.

وأشار الخبراء إلى أن أي طريقة تقوم بها بطهي الباذنجان، لا تفقده أي من خصائصه المفيدة وطعمه اللذيذ.

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