فوائد غير متوقعة للسمنة !

لطالما ارتبطت السمنة الزائدة في مفهوم الناس بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، لكن المفاجأة أنها يمكن أن تحمي من الموت بسبب الجلطة الدماغية !



يقول "زوليو ليو" من جامعة "كاليفورنيا" في "لوس أنجلوس" : "قبل بعض الوقت ، لاحظ زملاؤنا أن الوزن الزائد يزيد من احتمال بقاء المصاب بأمراض القلب والكلى الشديدة على قيد الحياة . لذلك قررنا التحقق من وجود علاقة بين السمنة والجلطة الدماغية".



وفعلا استطاع أطباء أوروبيون وأمريكيون في الفترة الأخيرة أن يكتشفوا بعض الإيجابيات للوزن الزائد ، فمثلا ؛ يبقى الذين يعانون منه على قيد الحياة عند إصابتهم بأمراض معدية خطيرة . كما أنهم يعيشون فترة أطول بعد تشخيص إصابتهم بقصور القلب مقارنة بالآخرين .



وتوصل الدكتور" ليو" وفريقه العلمي إلى أن ما يشبه هذا يحصل عند الإصابة بالجلطة الدماغية ، لذلك قرروا متابعة الحالة الصحية لنحو ألف شخص من سكان "كاليفورنيا" أصيبوا قبل فترة بنزيف دماغي حاد . وقسّم الباحثون المشتركين في هذه الدراسة إلى خمس مجموعات وفق مستوى السمنة ، وتابعوا تطورات حالتهم الصحية خلال ثلاثة أشهر.



واتضح من نتائج هذه المتابعة ؛ أن الوزن الزائد يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للمصاب ،فقد تبين أن الوفيات بين الأشخاص الأكثر بدانة انخفضت بنسبة 62% ، مقارنة بالذين أصيبوا بالجلطة الدماغية ،ولا يعانون من الوزن الزائد . ونفس الشيء لوحظ بين الذين يعانون من الوزن الزائد بدرجات مختلفة .



كما لاحظ الباحثون أن المصابين الذين يعانون من النحافة لم يتعافوا من آثار الجلطة الدماغية مقارنة بأصحاب الوزن المعتدل ، ولكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد سبب ذلك .



يقول "ليو" : "قد يكون السبب وجود (احتياطي) أكبر من المواد الغذائية لدى الذين يتمتعون بوزن زائد ، يساعدهم في البقاء على قيد الحياة فترة أطول . طبعا هذه فقط فرضية، وللتحقق من صحتها يجب الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمصابين بالجلطة الدماغية لتحديد العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم والنزيف في الدماغ".



