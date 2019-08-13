فوائد عصير الرمان ت

شير الأبحاث إلى أن عصير الرمان واحد من أكثر المشروبات المضادة للأكسدة قوة. إذ تبدو حبات الرمان بلونها الأحمر القاني كالجواهر المتراصة.



جواهرٌ غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الهامة لجسم الإنسان، ما يجعلها «جواهر صحية» حقيقية.



نتعرف في هذا التقرير على الطرق المختلفة التي يستفيد بها الجسم عند شرب عصير الرمان:



1- مغذيات طبيعية



يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة القوية مقارنة بالفواكه الأخرى، ولذا يساعد في التخلص من الجذور الحرة، وتقليل الالتهابات.



كما يحتوي عصير الرمان على فيتامين ج، والبوتاسيوم والصوديوم، والدهون المشبعة.



2- يخفض مستويات الكولسترول الضار



يعد عصير الرمان غنياً بالمواد المضادة للأكسدة والبوليفينول، وتظهر الأبحاث أن هذه المركبات العضوية تعمل على خفض الكولسترول الضار، كما تمتلك خصائص مضادة لتصلب الشرايين، وهو مرض يسبب تضييق الأوعية الدموية بسبب تراكم البلاك.



وأظهرت دراسة أن عصير الرمان يعزز حمض «النيتريك سينسيز»، الذي يعدل من عمل الأوعية الدموية، مما يساعد على عكس تصلب الشرايين.



3- يخفض ضغط الدم



يستخدم الرمان ومكوناته العضوية في علاج مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان المحيطي.



تشير النتائج التي تم جمعها من الدراسات الحيوانية والسريرية إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يقلل من ضغط الدم، على المدى القصير والطويل.



والجدير ذكره أن ارتفاع ضغط الدم الشرياني يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أثبت العلماء أن عصير الرمان يقلل من الإجهاد في الخلايا البطانية للشريان التاجي.



4- يساعد في علاج الخصوبة



تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.



وفي تجربة سريرية أخرى، تمكن العلماء من تحديد أن المواد الكيميائية النباتية في عصير الرمان تقلل من الإجهاد التأكسدي، واقترحوا أن الدراسات المستقبلية قد تكشف أكثر عن فاعلية عصير الرمان في علاج أمراض المسالك البولية لدى الرجال .



5- يزيد مستويات هرمون تستوستيرون



تشير الدراسات السريرية إلى أن شرب عصير الرمان الطبيعي يقلل بانتظام من الكورتيزول المسبب للإجهاد، ويزيد من الدافع الجنسي لدى الرجال والنساء.



عصير الرمان يحسن أيضاً نوعية الحيوانات المنوية وحركتها وتركيزها، ويزيد من مستويات هرمون تستوستيرون، ويقلل من معدلات الحيوانات المنوية غير الطبيعية لدى الرجال.



وتقترح دراسة أخرى أن مستخلص عصير الرمان يمكن أن يؤثر على الهرمونات الجنسية لدى الإناث المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.



6- يقي من سرطان البروستاتا



وجد الباحثون أن عصير الرمان قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا. ولكن، الدراسات المتعددة حول تأثيرات العصير على سرطان البروستاتا، لا تزال أولية.



على الرغم من عدم وجود دراسات طويلة الأجل مع البشر تثبت أن عصير الرمان يمنع السرطان أو يقلل من خطر الإصابة به، فإن إضافته إلى نظامك الغذائي لا يمكن أن تضر بالتأكيد.



7- يساعد في علاج حصى الكلى



ربطت العديد من الدراسات الإجهاد التأكسدي بتكوين حصوات الكلى، وكما ذكرنا فإن عصير الرمان يحارب الإجهاد التأكسدي.



وأشارت دراسة تجريبية إلى أن فرط أكسالات الكالسيوم الذي يسبب تكون الحصى، يمكن تخفيضه بعصير الرمان.



وأظهرت تجربة أخرى على الحيوانات أن هناك آثاراً وقائية لعصير الرمان ضد تكوين البلورات في الكلى.



8- يكافح الإسهال والطفيليات المعوية



أثبتت الدراسات فاعلية عصير الرمان في مكافحة الإسهال والطفيليات المعوية.



كما أنه يقلل من الالتهابات المرتبطة بالتهاب المعدة، ومرض التهاب الأمعاء، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.



9- يساعد في تحسن التهاب المفاصل



قد يكون للخصائص المضادة للالتهابات لعصير الرمان آثار مفيدة في التهاب المفاصل. يمكن للمركبات الموجودة في الرمان أن تبطئ تدهور الغضروف والتهابها وتمنع الأنزيمات التي تؤدي إلى هشاشة العظام.



يمكن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يتميز بالالتهابات والألم والصلابة، عن طريق تناول عصير الرمان. على الرغم من أن هذا الادعاء يحتاج إلى مزيد من الأدلة التي تدعمها التجارب السريرية.



10- يحسن الذاكرة



عندما يتعلق الأمر بتحسين الذاكرة، فإن عصير الرمان يمكن أن يكون مفيداً. وقد ثبت أن البوليفينول الموجود في العصير له تأثير عصبي.



في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013، تم تخصيص عينات عشوائية لشرب كمية من عصير الرمان أو مشروب وهمي مطابق للنكهة لمدة أربعة أسابيع.



وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من شكاوى الذاكرة والذين شربوا كوباً واحداً من عصير الرمان يومياً تحسنت بشكل ملحوظ لديهم علامات الذاكرة اللفظية والبصرية.



عربي بوست