هي تلك الخيوط التي تظهر في رأس كوز الذرة، والتي تُعرف بالعديد من الأسماء، منها شعيرات الذرة، أو أهداب الذرة، أو شبشول الذرة، أو شواشي الذرة، ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وأهمها البيتا كاروتين، والمنثول، والثيمول، والسيلينيوم، والفيتامينات، والمعادن بأنواعها، بالإضافة إلى بعض الزيوت الطيارة، ويتمّ تناوله عادةً مع أطباق السلطات، أو يُغلى ويُشرب على شكل شاي.



فوائد شواشي الذرة :



1 - تنظيم نسبة السكر في الدم خاصةً لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري؛ حيث يُمكن تجفيفه، ونقعه في الماء المغلي مدّةً لا تقلّ عن ثلث ساعة، وإضافته إلى النظام الغذائي.



2 - تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، وبذلك الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والتعرض للجلطات والسكتات القلبية المفاجئة.



3 - إدرار البول، وإزالة السموم المتراكمة داخل الجسم.



4 - إمداد الجسم بفيتامين ج، والذي بدوره يمنع الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة التي تتعلق بالأوعية الدموية. زيادة الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من النحافة المفرطة.



5 - علاج المشاكل المختلفة التي تصيب الكلى.

6 - الوقاية من الإصابة بمرض النقرس، وتقليل الآلام التي ترافقه.



7 - تحسين عمل الجهاز الهضمي، وبذلك الوقاية من إصابته بالاضطرابات، كالإمساك، والإسهال، والقولون العصبي، والبواسير؛ لاحتوائه على كميةٍ كبيرةٍ من الألياف الغذائية.



8 - علاج التبول اللاإرادي الذي يُصيب الأطفال.



9 - تحفيز إفرازات الكبد، وبذلك تسهيل عملية الهضم.



10 - الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان؛ إذ يحتوي على مادة البيتا كاروتين التي تحمي المدخنين من الإصابة بسرطان الرئة.



11 - إيقاف النزيف الذي يُصيب المرأة قبل الولادة؛ لاحتوائه على فيتامين ك.



12 - منع تصلب الشرايين؛ لاحتوائه على كميةٍ كبيرةٍ من الأحماض الدهنية، وخاصة أحماض الأوميجا3.



13 - محاربة الجذور الحرة بالجسم؛ لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة.



14 - علاج أمراض الجلد المختلفة، وخاصةً الطفح الجلدي، والدمامل، والحكة، ولدغات الحشرات، والبثور، والجروح؛ إذ يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، ومطهرة لها دور أساسي في منع انتقال العدوى.



15 - إمداد الجسم بالمعادن الرئيسية، وأهمها الفسفور، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم.



16 - منع تجلط الدم، والوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم (الأنيميا)؛ لاحتوائه على كميةٍ كبيرة من فيتامين ك.



17 - علاج التهابات المثانة، والحصوات التي تتكون بها.



18 - تقليل اضطرابات البروستاتا.



19 - علاج مشاكل الجهاز التنفسي، والتي تتمثل في : الربو، والإنفلونزا، ونزلات البرد.



طريقة غلي شواشي الذرة :



- وضع لترٍ من الماء في قدرٍ على النار حتى يغلي.



- وضع خمسٍ وعشرين غراماً من حرير الذرة وتركه يغلي مدّة عشر دقائق.



- ترك الحرير منقوعاً مدّة ساعةٍ، ثمّ تصفيته في زجاجةٍ نظيفة.



- تناول كوبٍ إلى أربعة أكوابٍ منه خلال اليوم، وحفظه في الثلاجة.



