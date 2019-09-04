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فوائد خفية لاتعرفونها للبن الماعز على البشرة

أوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن لبن المـاعز يدخل ضمن مكونات العديد من مستحضرات تنظيف البشرة والعناية بها مثل الماسكات والكريمات، لغناه بحمض اللبنيك، الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف ويقضي على البقع الصبغية، ليمنح البشرة مظهراً نقياً ومتجانساً يشع نضارة وحيوية.

ولفتت المجلة المعنية بالصحة والجمال، إلى أن لبن الماعـز يزخر بالمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، التي تعمل على تدعيم وتقوية حاجز البشرة الطبيعي، ويعد كنزاً من الفيتامينات المهمة لصحة وجمال البشرة مثل فيتامين A وB1 وB2 وC.
إضافة إلى ذلك، يشتمل لبن الماعز على البانثينول، الذي يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها.