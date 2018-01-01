نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
العدوان التركي على عفرين: إغلاق عشرات المدارس واستشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي والعدوان التركي على عفرين
العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
أي مصير ينتظر الأكراد في سورية؟
أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين

فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة

 

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من المغذيات الهامة والأحماض الدهنية والفيتامينات، إنه منتج قيم جدا للصحة، وهنا في الجمال نقدم لك 3 من الأسباب الأكثر إقناعا لشرب زيت الزيتون، فقط تناولي ملعقة كبيرة على معدة فارغة.

1- لشفاء القولون:
زيت الزيتون يحمي الخلايا من التلف والذي قد يعرضها للإصابة بالسرطان، كما أنه يحسن فعالية القولون ويمدك بالراحة من الإمساك.

2- لتحصلي على بشرة وشعر وأظافر وعظام أفضل:

زيت الزيتون مفيد أيضا للبشرة والأظافر والشعر؛ حيث يصلح ويغذي ويرطب ويعزز نمو الشعر والأظافر. يمكنك استخدامه كماسك للشعر والبشرة ولكن زيت الزيتون سوف يكون أكثر فائدة عند تناوله على معدة فارغة.

3- لتنظيف الكبد:

الكبد يقوم بوظيفة هامة جدا لجسمك حيث يقوم بتنظيف جميع الأعضاء الداخلية من السموم، ولكن في بعض الأوقات نحن بحاجة إلى تخليص الكبد نفسه من السموم، وبالطبع يمكنك القيام بهذا باستخدام زيت الزيتون، وللحصول على أفضل نتيجة اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزتون وعصير نصف ليمونة في كوب وتناوليها.

 

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