فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من المغذيات الهامة والأحماض الدهنية والفيتامينات، إنه منتج قيم جدا للصحة، وهنا في الجمال نقدم لك 3 من الأسباب الأكثر إقناعا لشرب زيت الزيتون، فقط تناولي ملعقة كبيرة على معدة فارغة.

زيت الزيتون يحمي الخلايا من التلف والذي قد يعرضها للإصابة بالسرطان، كما أنه يحسن فعالية القولون ويمدك بالراحة من الإمساك.

زيت الزيتون يحمي الخلايا من التلف والذي قد يعرضها للإصابة بالسرطان، كما أنه يحسن فعالية القولون ويمدك بالراحة من الإمساك.

زيت الزيتون مفيد أيضا للبشرة والأظافر والشعر؛ حيث يصلح ويغذي ويرطب ويعزز نمو الشعر والأظافر. يمكنك استخدامه كماسك للشعر والبشرة ولكن زيت الزيتون سوف يكون أكثر فائدة عند تناوله على معدة فارغة.

زيت الزيتون مفيد أيضا للبشرة والأظافر والشعر؛ حيث يصلح ويغذي ويرطب ويعزز نمو الشعر والأظافر. يمكنك استخدامه كماسك للشعر والبشرة ولكن زيت الزيتون سوف يكون أكثر فائدة عند تناوله على معدة فارغة.