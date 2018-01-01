فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة
يحتوي زيت الزيتون على الكثير من المغذيات الهامة والأحماض الدهنية والفيتامينات، إنه منتج قيم جدا للصحة، وهنا في الجمال نقدم لك 3 من الأسباب الأكثر إقناعا لشرب زيت الزيتون، فقط تناولي ملعقة كبيرة على معدة فارغة.
1- لشفاء القولون:
زيت الزيتون يحمي الخلايا من التلف والذي قد يعرضها للإصابة بالسرطان، كما أنه يحسن فعالية القولون ويمدك بالراحة من الإمساك.
2- لتحصلي على بشرة وشعر وأظافر وعظام أفضل:
زيت الزيتون مفيد أيضا للبشرة والأظافر والشعر؛ حيث يصلح ويغذي ويرطب ويعزز نمو الشعر والأظافر. يمكنك استخدامه كماسك للشعر والبشرة ولكن زيت الزيتون سوف يكون أكثر فائدة عند تناوله على معدة فارغة.
3- لتنظيف الكبد:
الكبد يقوم بوظيفة هامة جدا لجسمك حيث يقوم بتنظيف جميع الأعضاء الداخلية من السموم، ولكن في بعض الأوقات نحن بحاجة إلى تخليص الكبد نفسه من السموم، وبالطبع يمكنك القيام بهذا باستخدام زيت الزيتون، وللحصول على أفضل نتيجة اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزتون وعصير نصف ليمونة في كوب وتناوليها.
إرسال تعليق جديد