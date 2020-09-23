فوائد اليانسون للكحة ولماذا يجب تناول هذا المشروب؟

دائماً ما ينصحك الأشخاص بتناول مشروب اليانسون لتهدئة حلقك وتخفيف الكحة، تعرف معنا عزيزي القارئ على فوائد اليانسون للكحه وكيف تساعد على تخفيفها؟ وتعرف أيضاً على فوائد اليانسون الصحية المذهلة.



ما هو اليانسون؟



يعتبر هذا النبات من فصيلة النباتات الخيمية والتي تشمل أيضاً الكرفس، البقدونس، الشمر والجزر، ويحتوي هذا النبات على بذور وزهور بيضاء صغيرة تُسمى بذور اليانسون.



هذه البذور لها رائحة عطرية ونكهة قوية، حيث يتميز طعمها بأنه يشبه طعم العرق سوس، ولذا يمكن إضافتها للعديد من الأطعمة والحلويات والمشروبات.



بذور اليانسون معروفة بخصائصها القوية التي تعزز الصحة، وتعمل كعلاج طبيعي بديل لعلاج العديد من الحالات الصحية والأمراض، ولذا فإن لها العديد من الفوائد والاستخدامات، وسنعرض لك فوائد اليانسون للكحه في هذا المقال.



فوائد اليانسون للكحة



فوائد اليانسون للكحة تعتبر من ضمن الفوائد الأساسية لليانسون التي تجعل معظم الأشخاص يقومون باستخدامه، فهو يعتبر طارد للبلغم ويعمل بشكل أساسي على علاج الكحة، إضافة إلى أنه قد يساعد على علاج أعراض نزلات البرد.



يمكن غلي بذور اليانسون وإضافة العسل لتحليتها، وشربها كمهدئ أيضاً لالتهاب الحلق، كما أنها يمكن أن تساعد على علاج الأنف المسدود والربو والتهاب الشعب الهوائية.



أظهرت الأبحاث المبكرة أيضاً أن شرب كوب واحد من مشروب اليانسون يومياً يمكن أن يقلل من أعراض الربو، مثل السعال المرتبط به ومشاكل النوم في حالة الربو التحسسي، ولكن ننبه أنه ليس علاج بديل في حال كان الطبيب قد وصف لك الأدوية المطلوبة لحالتك.



فوائد اليانسون للجسم



يحتوي اليانسون على عناصر غذائية هامة، حيث إنه غني بالمعادن والفيتامينات، وغني بمعدن الحديد المهم والأساسي لصحة خلايا الجسم، وكذلك يحتوي على معادن أساسية مثل:



الكالسيوم - الفسفور- البوتاسيوم - المغنيسيوم- المنغنيز - النحاس.

إضافة إلى ذلك يحتوي اليانسون على نسبة من الكربوهيدرات، الألياف، البروتين والدهون، وكلها مواد لازمة لصحة الجسم، وتبعا لذلك يوفر العديد من الفوائد الصحية.



فوائد أخرى لليانسون



- يمكن أن يساعد على علاج عسر الهضم، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أنه يساعد على تخفيف انتفاخ البطن والغازات، ويساعد على تحسين حالة الجهاز الهضمي.



- يمكن أن يساعد على تخفيف الألم لدى المرضى المصابين بـ متلازمة القولون العصبي.



- قد يساعد اليانسون على تخفيف مشكلة الإمساك.



يعمل اليانسون على خفض مستويات السكر في الدم، لذا فإنه يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري، ولكن يجب مراقبة مستويات السكر بانتظام عند تناوله، واستشارة الطبيب.



*هناك بعض الفوائد المحتملة لليانسون، والتي تحتاج لمزيد من التأكيد مثل:



قد يساعد اليانسون في حل بعض المشاكل الجلدية، حيث يمكن تطبيقه على الجلد مباشرة لعلاج الصدفية، الجرب أو تطبيقه على فروة الرأس لعلاج قمل الرأس أيضاً، ولكن قم بالتجربة على بقعة صغيرة أولا وتركه مدة كافية للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.



يمكن أن يساعد النساء على تخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، وأيضاً تقليل الألم والتقلصات أثناء الدورة الشهرية.



