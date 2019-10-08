فوائد الليمون ..!

يحتوي الليمون على خصائص طبية كبيرة لجسم الإنسان إذ يعدّ من المصادر الأساسية لفيتامين “C”، كما يحسن وظائف الجهاز الهضمي.



توفر الثمرة الواحدة من الليمون، نحو 31 ملغ من فيتامين “C”، والذي يمثل 51 ٪ من المدخول اليومي للجسم.



وتظهر الأبحاث أن تناول الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين “C” يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك، ليس فقط فيتامين “C” الذي يعتقد أنه جيد لقلبك يمكن لمركبات الألياف والنباتات في الليمون أن تخفض بشكل كبير بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، وفقاً لموقع “Healthline”.



يساعد في خفض الوزن:يساعد الليمون على إنقاص الوزن، إذ يحتوي على ألياف “البكتين” القابلة للذوبان والتي تتوسع في معدتك، ما يساعدك على الشعور بالشبع فترة أطول.



منع حصى الكلى:



حصى الكلى هي كتل صغيرة تتشكل عندما تتبلور منتجات النفايات وتتراكم في كليتك، ويساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على منع حصوات الكلى عن طريق زيادة عدد مرات التبول وزيادة درجة الحموضة البولية، وخلق بيئة أقل ملاءمة لتشكيل حصوات الكلى.



يقي من فقر الدم:



فقر الدم الناتج عن نقص الحديد شائع جداً، يحدث عندما لا تحصل على ما يكفي من الحديد من الأطعمة التي تتناولها.

يحتوي الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم في المقام الأول عن طريق تحسين امتصاصك للحديد من الأطعمة النباتية.



كما يساعد أمعاءك على امتصاص الحديد من اللحوم والدجاج والأسماك “المعروفة باسم حديد الهيم” بسهولة شديدة، بينما الحديد من مصادر النبات “الحديد غير الهيم” ليس بهذه السهولة، ومع ذلك، يمكن تحسين هذا الامتصاص عن طريق تناول فيتامين C وحمض الستريك.



الحدّ من مخاطر السرطان:



قد يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات على منع بعض أنواع السرطان، ووجدت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون أنواعاً مختلفة من الحمضيات يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

في الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، تسببت العديد من مركبات الليمون في قتل الخلايا السرطانية.



تحسين صحة الجهاز الهضمي:



يتكون الليمون من نحو 10 ٪ من الكربوهيدرات، ومعظمها في شكل الألياف القابلة للذوبان والسكريات البسيطة.



الألياف الرئيسة في الليمون هي “البكتينط”، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان المرتبطة بفوائد صحية متعددة.



يمكن أن تحسن الألياف القابلة للذوبان صحة الأمعاء وتبطئ عملية هضم السكريات والنشويات، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.