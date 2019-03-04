يعتبر السبانخ أحد الخضار الورقية الغنية بالمواد الغذائية .



من منا لم يشاهد أو لم يسمع بالبحار المشهور مفتول العضلات "باباي-Popeye"، ذلك البرنامج الكرتوني الذي رسخ في عقولنا منذ الصغر فوائد السبانخ العديدة، ويبدو أن باباي لم يكن على خطأ. وسوف نذكر فيما يلي فوائد السبانخ العديدة.



فوائد السبانخ



نظراً لقيمة السبانخ العالية، فإنه يعود على الصحة بمجموعة من الفوائد الرائعة، والتي سوف نذكرها فيما يلي. - محاربة السرطانات



يحتوي السبانخ على مضادات قوية للأكسدة، مثل الفلافينويدز والكاروتينات، وهي مواد تساعد في محاربةالسرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد.



- تعزيز وظائف جهاز المناعة



من فوائد السبانخ أنه يساعد على تقوية جهاز المناعةعموماً، كما ويساعد على محاربة الالتهابات والعدوى باحتوائه على الفيتامينات A ، C ،E وهي مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة.



تنظيم ضغط الدم



يساعد السبانخ على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم، كما لبعض بروتينات السبانخ دور كبير في منع تضيق الشرايين.



صحة جهاز الدوران



من فوائد السبانخ العديدة أنه يساعد في تعزيز صحة القلب والدورة الدموية، وخفض الكولسترول الضار في الجسم (LDL) وباحتوائه بشكل خاص على اللوتين وكميات كبيرة من الالياف ومضادات الاكسدة.



- تحسين الهضم



يساعد السبانخ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وذلك لما يحتوي عليه من كمية كبيرة من الالياف الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الامعاء ومنع الامساك.