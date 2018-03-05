فوائد أكياس Silica !

عند شراء حقيبة جديدة أو حذاء أو أدوات كهربائية، عادة ما تجد بداخلها هذه كيس صغير مكتوب عليه: “غير صالحة للأكل، قم بإلقائها” ، لكن لهذه المادة الموجودة بداخل الحقيبة استخدامات متعدد، تعرف على بعضها:





1- تجفيف الهاتف المحمول إذا ما تعرض للبلل أو سقط في الماء، يمكن عندئذ فك البطارية ووضعها في وعاء يحتوي أكياس “هلام السيليكا” لسحب الرطوبة منها!.





2- يمكن وضعها في حقائب الرياضة للتخلص من رائحة العرق، أو في حقائب السفر مع الملابس غير النظيفة لتجنب الرائحة الكريهة!.





3- مع عدسة الكاميرا إذا ما تعرضت للرطوبة بسبب تغير درجة الحرارة، ويمكن ترك هذه الأكياس دائماً في حقيبة الكاميرا!.





4- الحفاظ على بذور النباتات في فصل الشتاء، حتى لا تتعرض للرطوبة!.





5- حفظ الصور القديمة من التلف!.





6- حماية الفضيات والمواد المعدنية الأخرى!.





7- الحفاظ على شفرات الحلاقة لاستخدمها لمدة أطول، لاسيما أن هذه الشفرات تتعرض للتلف بشكل سريع، بسبب تعرضها الدائم للماء!.





8- عندما يغطي البخار زجاج السيارة من الداخل بسبب برودة الجو، يمكن ببساطة إلقاء هذه الأكياس الصغيرة ‎داخل السيارة للتخلص من الرطوبة!.





9- الحفاظ على الأدوات المعدنية، حتى لا تتعرض للصدأ بسبب الرطوبة!.





10- الحفاظ على الكتب القديمة!.





11- الحفاظ على الملابس داخل الخزانة!.



