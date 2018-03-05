فوائد أكياس Silica !
عند شراء حقيبة جديدة أو حذاء أو أدوات كهربائية، عادة ما تجد بداخلها هذه كيس صغير مكتوب عليه: “غير صالحة للأكل، قم بإلقائها” ، لكن لهذه المادة الموجودة بداخل الحقيبة استخدامات متعدد، تعرف على بعضها:
1- تجفيف الهاتف المحمول إذا ما تعرض للبلل أو سقط في الماء، يمكن عندئذ فك البطارية ووضعها في وعاء يحتوي أكياس “هلام السيليكا” لسحب الرطوبة منها!.
2- يمكن وضعها في حقائب الرياضة للتخلص من رائحة العرق، أو في حقائب السفر مع الملابس غير النظيفة لتجنب الرائحة الكريهة!.
3- مع عدسة الكاميرا إذا ما تعرضت للرطوبة بسبب تغير درجة الحرارة، ويمكن ترك هذه الأكياس دائماً في حقيبة الكاميرا!.
4- الحفاظ على بذور النباتات في فصل الشتاء، حتى لا تتعرض للرطوبة!.
5- حفظ الصور القديمة من التلف!.
6- حماية الفضيات والمواد المعدنية الأخرى!.
7- الحفاظ على شفرات الحلاقة لاستخدمها لمدة أطول، لاسيما أن هذه الشفرات تتعرض للتلف بشكل سريع، بسبب تعرضها الدائم للماء!.
8- عندما يغطي البخار زجاج السيارة من الداخل بسبب برودة الجو، يمكن ببساطة إلقاء هذه الأكياس الصغيرة داخل السيارة للتخلص من الرطوبة!.
9- الحفاظ على الأدوات المعدنية، حتى لا تتعرض للصدأ بسبب الرطوبة!.
10- الحفاظ على الكتب القديمة!.
11- الحفاظ على الملابس داخل الخزانة!.
المصدر: وكالات
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